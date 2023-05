Policjantka na wolnym zatrzymała sklepowego złodzieja Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że policjantem jest się całą dobę, słyszeliśmy już wielokrotnie. Tym razem udowodniła to raciborska policjantka z drogówki, która w dniu wolnym od służby zatrzymała złodzieja sklepowego. Za kradzież alkoholu mężczyzna został ukarany wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 04.05.2023 roku, rano, w markecie przy ulicy Opawskiej. Mężczyzna skradł alkohol warty około 400 złotych. Raciborska policjantka, która na co dzień pełni służbę w drogówce, podczas zakupów w markecie zauważyła mężczyznę, który z półek zabiera alkohol i chowa go do plecaka oraz pod kurtkę. Kiedy mężczyzna przeszedł bez płacenia przez linię kas, mundurowa zareagowała. Zatrzymała sklepowego złodzieja i powiadomiła personel sklepu, który z kolei zadzwonił do dyżurnego Policji. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy za wykroczenie ukarali go wysokim mandatem.

Dzięki czujności raciborskiej policjantki sprawca poniósł karę, a skradziony towar został odzyskany.