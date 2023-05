Podpisano umowę w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Insp. Robert Frąckowiak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu spotkał się z Panem Marcinem Śniegowskim - Dyrektorem wrocławskiego oddziału firmy DEMIURG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego, wybuduje nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Umowa została podpisana i jest to niezmiernie ważna informacja nie tylko dla mieszkańców powiatu polkowickiego, ale również dla wszystkich policjantów pełniących dziś służbę na tym terenie. Budowa nowej jednostki realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 roku, a termin jej zakończenia ustalono wstępnie na 26 miesięcy, czyli jeszcze w 2025 roku. Inwestycja obejmuje budowę siedziby głównej komendy oraz dwóch obiektów uzupełniających, w tym garaży oraz strzelnicy dla funkcjonariuszy, a także pomieszczeń kynologii policyjnej. Służbę w nich pełnić będzie 145 osób, a całkowity koszt budowy opiewa na kwotę ponad 44,2 miliona złotych.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, w której służbę wraz z pracownikami, pełnić będzie mogło około 145 osób. W skład inwestycji wchodzi budowa trzech obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2900 m2. Budynek A będzie główną siedzibą komendy, a budynki B i C stanowić będą obiekty uzupełniające. Powstanie zupełnie nowa strzelnica dla funkcjonariuszy oraz garaże dla pojazdów służbowych, obiekt kynologii policyjnej i obszerna wiata. W budynkach, oprócz punktu przyjęcia interesantów znajdą się pomieszczenia dla służby dyżurnej, dzielnicowych i innych policjantów z wydziału prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz kierownictwa. Planowane jest też stworzenie specjalnie przystosowanych pomieszczeń dla psów służbowych i ich policyjnych przewodników.



Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego komendy realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy przewiduje także dogodny dojazd samochodami dla interesantów, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

Planowany termin zakończenia budowy określony został na 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli jeszcze w 2025 roku, a jej koszt oszacowano na kwotę ponad 44,2 miliona złotych.



Finansowanie zadania planowane jest ze środków Budżetu Państwa pochodzących z Programu Modernizacji Policji przy współfinansowaniu w ramach Funduszu Wsparcia Policji przez Gminę Polkowice, która to przekazała już 198 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz milion złotych na budowę komendy.

Lokalizacje inwestycji zaplanowano na dwóch działkach o łącznej powierzchni 8451 m2, które są obecnie w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a przekazane zostały wcześniej przez Gminę Polkowice na rzecz Skarbu Państwa.

Jest to niezmiernie ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu polkowickiego, jak i dla policjantów oraz pracowników, którzy pełnić będą służbę w nowo powstałym obiekcie. Znaczący rozwój tego obszaru i fakt, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, niemal wymusza konieczność intensyfikacji działań prowadzonych przez policjantów w tym rejonie. Niezmiernie ważne jest też zwiększanie dostępności do różnego rodzaju usług świadczonych na co dzień przez Policję i kontaktu z funkcjonariuszami z różnych pionów, a także dostęp bez barier architektonicznych dla wszystkich mieszkańców m.in. w trosce o ich bezpieczeństwo.

Jak wszyscy wiemy, niejednokrotnie możliwość szybkiego i osobistego kontaktu z policjantem oraz przedstawienia mu swojej sprawy, przynosi wymierne oraz bezpośrednie efekty dla samego mieszkańca, a także przekłada się na ilość wykrytych przestępstw oraz zatrzymanych sprawców.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu