W służbie nadzoruje i koordynuje pracę wielu osób, a w czasie wolnym… biega Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pracuje jako Naczelnik dużego wydziału, a w czasie wolnym trenuje do półmaratonów. Mowa o podinspektor Ewie Tuszyńskiej, która na co dzień nadzoruje i koordynuje pracę Laboratorium Kryminalistycznego, a jej pasja, w żaden sposób nie przeszkadza w wykonywaniu zadań służbowych. Biega od „podstawówki”, a najciekawsze dla niej są biegi zagraniczne, gdzie może przy okazji zwiedzić ciekawe regiony świata.

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podinsp. Ewa Tuszyńskie biega od lat, w zasadzie już w podstawówce okazało się, że ma do tego predyspozycje i świetnie radziła sobie w międzyszkolnych zawodach. Doskonała kondycja i chęć niesienia pomocy innym przyczyniły się do wybrania w dorosłym życiu zawodu policjanta. Pani Ewa Tuszyńska początkowo pracowała w jednym z wrocławskich komisariatów, jednak szybko okazało się, ze względu przede wszystkim na wykształcenie, że odpowiednim dla niej miejscem będzie laboratorium kryminalistyczne. Dziś jest Naczelnikiem tego wydziału i doskonale spisuje się w tej roli.

Przygoda z bieganiem Pani Naczelnik zaczęła się już w szkole podstawowej i towarzyszy jej przez całe życie. Jako młody policjant wystartowała w swoim pierwszym „policyjnym” biegu w Oleśnicy w Biegu Psujki w 2004 roku. Wtedy właśnie zajęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet. Jako najważniejszy dotychczas bieg wspomina ten z 2018 roku na terenie wrocławskiego ZOO, w którym wystartowała wspólnie z mężem. Był to pierwszy półmaraton zapisany na sportowej karcie Pani Naczelnik, poprzedzony kilkutygodniowymi przygotowaniami, i od tamtego właśnie momentu każdego roku uczestniczy w zawodach w tym miejscu. Rok później wystartowała w biegu o nazwie „Wrocławska dycha”, po czym rozpoczęła przygotowania do kolejnego, wymagającego półmaratonu w podwrocławskim Mietkowie. To pierwszy bieg w trudnych jak dla Pani Ewy Tuszyńskiej warunkach, który ukończyła i wspomina jako ten, od którego zaczęła wyznaczać cele.

Dzisiaj to dwa półmaratony w roku.

Jak sama podinsp. Ewa Tuszyńska podkreśla, biega by utrzymać dobrą kondycję ale przede wszystkim, by podziwiać walory miejsc, przez które biegnie trasa, dlatego wyszukuje tych najciekawszych. Dzięki swojej pasji dzielonej z mężem i czasem z synem, odwiedzili rodzinnie Majorkę, Lizbonę, Walencję, Cypr, Pragę. Biegała również w Suwałkach, Smolcu, Górze, Oleśnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Plany biegowe na rok 2023? Zdobyć medal ukończenia pięciu biegów w pięciu krajach zgodnie z założeniami prestiżowej imprezy „Super Halfs”. Za Panią Ewą są już trzy z pięciu półmaratonów w Lizbonie, Wenecji i tegoroczny - kwietniowy w Pradze. Aby spełnić wszystkie warunki programu przed Panią Naczelnik bieg w Kopenhadze i Cardiff w Wielkiej Brytanii.

W bieżącym roku Pani Ewa Tuszyńska planuje wystartować w Rydze biegnąc z elitą w Mistrzostwach Świata w Biegach Ulicznych. Przygotowania do tego wrześniowego wydarzenia już trwają, a miejsce honorowe na ścianie czeka na ten właśnie medal. Zaś w przyszłym roku plan pani Ewy obejmuje jeszcze Izrael i Bieg Morza Martwego. Trasa prowadzi przez miejsca, które nie są dostępne dla zwiedzających, co znacząco podnosi wartość tych zawodów.

Co ważne, Pani Ewa Tuszyńska, kiedy tylko może startuje jako reprezentantka Policji, jednak gdy takiej kategorii nie ma, za każdym razem występuje w koszulkach z emblematami Policji oraz IPA. W październiku ubiegłego roku została okrzyknięta najlepszą zawodniczką IPA.

Ale… jest jeszcze jedno niezrealizowane do tej pory marzenie – bieg na Pustyni. Trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia i życzymy, aby to marzenie się spełniło.

Jak się okazuje praca w Policji, nawet na stanowisku kierowniczym, nie przeszkadza w realizacji swoich pasji i hobby.