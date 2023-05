3-latka nie mogła oddychać. Policjanci podjęli decyzję o eskorcie dziecka do szpitala Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli skodę. Nie spodziewali się, że porusza się nią zrozpaczony ojciec z dusząca się 3-latką. Dziecko musiało jak najszybciej trafić do szpitala. Policjanci podjęli szybką decyzję, by eskortować mężczyznę i jego córkę do placówki medycznej.

W nocy z 2 na 3 maja 2023 roku około godziny 2.00 na ulicy Rokicińskiej policjanci z łódzkiej drogówki zatrzymali do kontroli skodę, której kierujacy przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. Jak się okazało, za kierownicą siedział bardzo zdenerwowany mężczyzna. Poinformował on funkcjonariuszy, że jedzie tak szybko, gdyż spieszy się do szpitala, bo jego 3-letnia córka się dusi. Policjanci zobaczyli we wnętrzu auta małą dziewczynkę, przerażoną, wtuloną w swoją mamę. Widać było, że dziecko ma trudności z oddychaniem. Natychmiast poinformowali dyżurnego Policji o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie podjęli decyzję o eskorcie skody do szpitala. Używając sygnałów uprzywilejowania zadbali, by dziewczynka bezpiecznie trafiła do placówki medycznej. Dzięki tej reakcji w porę nadeszła pomoc.