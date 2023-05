Odpowiedzą za oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzą śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, w sprawie oszustwa i usiłowania oszustwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kilka milionów złotych. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę. W tej sprawie łącznie pięć osób usłyszało zarzuty. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie pisemnego zawiadomienia, które wpłynęło od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymali cztery osoby.



Z dotychczas zgromadzonego materiału wynika, że w październiku 2016 roku w Warszawie, pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a spółką kapitałową, której Prezesem Zarządu jest podejrzany 54-latek, doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Osoby działające w imieniu spółki kapitałowej, poprzez załączenie faktur poświadczających nieprawdę do wniosków o rozliczenie płatności refundacyjnej, na dofinansowanie zakupu środków trwałych, doprowadziły Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 3 milionów złotych.

Ponadto w grudniu 2017 roku ponownie próbowali oszukać PARP, poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie projektu na kwotę ponad 800 tys. złotych. Jednak w tym przypadku nie doszło do przekazania środków, a umowa została rozwiązana.

Czterech mężczyzn w wieku od 29 do 54 lat oraz 46-letnia kobieta, mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości, posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, w celu uzyskania wsparcia finansowego oraz usiłowania wyłudzenia mienia znacznej wartości, posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, w celu uzyskania wsparcia finansowego.

Wobec wszystkich podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym m.in. policyjny dozór połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w właściwych miejscowo siedzibach Policji, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Ponadto na poczet przyszłych kar, obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego oraz kosztów postępowania, od podejrzanych zabezpieczono mienie m.in. w postaci nieruchomości, samochodów osobowych, broni myśliwskiej, gotówki i udziałów w spółkach kapitałowych, na kwotę w wysokości około 3 milionów złotych.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie