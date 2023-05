Dojrzałość 17-latka i szybkie działanie policjantów uratowały ludzkie życia! Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działanie policjantów z Koluszek pozwoliło na zapobiegnięcie tragedii. Również dzięki szybkiej reakcji i zgłoszeniu 17-letniego mieszkańca gminy Nowosolna, który zareagował na wiadomość otrzymaną na jednym z komunikatorów internetowych od swojej rówieśniczki. Nastoletnia autorka wiadomości przyznała się, że wraz z koleżanką podejmą próbę odebrania sobie życia. Na szczęście reakcja nastolatka i szybkie działanie policjantów zapobiegły tragedii.

4 maja 2023 roku tuż po godzinie 23.00 do oficera dyżurnego koluszkowskiej Policji wpłynęła informacja, że do 17-letniego mieszkańca gminy Nowosolna na jednym z komunikatorów internetowych napisała 18-latka. Dziewczyna poinformowała go, że myśli o popełnieniu samobójstwa wraz ze swoją koleżanką i planują to zrobić następnego dnia. Kiedy chodzi o ludzkie życie liczy się każda minuta. Natolatek natychmiast poinformował o wiadomości jaką dostał swoich rodziców, którzy zadzwonili do koluszkowskiej komendy. Aspirant sztabowy Tomasz Ziętara jako oficer dyżurny rozpoczął szereg działań zmierzających do odnalezienia autorki wiadomości. Znając tylko imię i nick, którym posługiwała się 17-latka i szczątkowe informacje zaczęła się walka z czasem. Nie było pewności czy te dane są prawdziwe. Mundurowi nawiązali kontakt z policjantami z województwa zachodniopomorskiego, gdyż jak się okazało, nadawcą wiadomości była 18-letnia mieszkanka tego województwa. Kiedy do drzwi zapukali stróże prawa nastolatka była w domu z mamą. Dziewczyna potwierdziła, że rzeczywiście napisała taką wiadomość i następnego dnia wraz z koleżanką planowały odebrać sobie życie. Policjanci dotarli również do drugiej nastolatki. Rodzice obu 18-latek nie spodziewali się, że ich córki mogą myśleć o czymś takim a w ich zachowaniu do tej pory nie zauważyli żadnych niepokojących sygnałów. Rozmowa z mundurowymi na pewno przyczyniła się do uważniejszego obserwowania młodych osób.

Szczególne słowa uznania należą się 17-letniemu mieszkańcowi gminy Nowosolna, który zareagował na taką wiadomość i wykazał się niezwykłą dojrzałością i odwagą. Aby uratować czyjeś życie to nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

Zdarza się, że nie dostrzegając szansy na rozwiązanie swoich problemów bądź nie widząc sensu w pokonywaniu trudności, człowiek postanawia odebrać sobie życie. Jest to dramatyczna decyzja i wyjście najgorsze z możliwych. Są bowiem instytucje, które pomagają w takich sytuacjach. Istnieją też bezpłatne i anonimowe infolinie wspierające osoby w trudnych chwilach.

Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie reaguj:

nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;

rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;

miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;

okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;

nie oceniaj, nie dawaj rad;

Osoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały, których nie można lekceważyć:

mówić o popełnieniu samobójstwa;

mieć problemy z jedzeniem i spaniem;

drastycznie zmieniać swoje zachowanie;

wycofywać się z kontaktów towarzyskich;

tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd. ;

przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy;

rozdawać ważne dla niej rzeczy;

podejmować ryzykowne działania;

wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;

nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;

zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Na terenie całego kraju można dzwonić anonimowo na numer alarmowy 112, Telefon Zaufania dla Dorosłych pod numer 116 123, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 121212. Szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania.