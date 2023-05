Chrzanowski „Speed” eskortował rodzącą kobietę do szpitala

Policjanci z chrzanowskiej grupy „Speed” zatrzymali do kontroli pędzącego kierowcę BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna oświadczył, że wiezie do szpitala rodzącą żonę. Mundurowi używając sygnałów uprzywilejowanych pilotowali przyszłych rodziców do szpitala. Fachowa pomoc medyczna została udzielona na czas.