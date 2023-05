Nielegalne substancje nie trafią na czarny rynek

Podejrzany o handel narkotykami, posiadanie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków został ustalony i zatrzymany przez szamotulskich kryminalnych. Mieszkaniec Poznania trafił do aresztu. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo.