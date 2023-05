Ponownie straci uprawnienia, które dopiero co odzyskał... Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Stare mądre przysłowie głosi, że "człowiek uczy się na własnych błędach". Ten kierujący niestety niczego się nie nauczył. Zaledwie pięć miesięcy temu odzyskał uprawnienia do kierowania pojazdami, które zostały mu odebrane za przekroczoną liczbę punktów. Teraz ponownie czeka go egzamin. W zaledwie chwilę uzbierał 26 punktów oraz 5000 złotych mandatu.

Już kilka wykroczeń może sprawić, że kierujący przekroczy limit 24 punktów karnych, a w efekcie straci sprawo jazdy i będzie musiał zdać egzamin sprawdzający. Tak było też w przypadku 21-latka siedzącego za kierownicą dostawczego volkswagena. Mężczyzna ewidentnie miał za nic obowiązujące przepisy. Wyprzedzał na prześciu dla pieszych, nie zastosował się do nakazu jazdy prawostronnej jak również linii podwójnej ciągłej. Kierujący najwyraźniej stwierdził, że środek nocy oraz mały ruch na drodze upoważniają go do łamania przepisów prawa. Nie spodziewał się chyba, że jego wyczyn może zarejestrować policyjny wideorejestrtaor.

Na takie zachowania na naszych drogach nie ma przyzwolenia! Kierujący natychmiast został zatrzymany, a funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 5000 złotych oraz 26 punktów karnych. Taka ich liczba oznacza, że kierującego czeka ponowny egzamin sprawdzający. Co więcej na jaw wyszło również, że 21-latek nie potrafi uczyć się na własnych błędach. Okazało się bowiem, że jest on "kolekcjonerem" punktów karnych już od dawna. Mężczyzna zaledwie kilka miesięcy wcześniej odzyskał swoje uprawnienia, które zostały mu zatrzymane również za przekroczenie liczby punktów. Jak widać to niczego go nie nauczyło, a brawura i lekceważenie obowiązujących przepisów towarzyszą mu nie od dziś.

Pamiętajmy, że o tym, że droga to nie tor wyścigowy, a bezpieczeństwo zarówno nas samych jak i innych uczestników ruchu drogowego powinno być naszym priorytetem!

( KSP / mw)