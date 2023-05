Włamywali się do mieszkań w blokach. Trafili do aresztu Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci rozbili szajkę włamywaczy do mieszkań w blokach. Obcokrajowcy działali na terenie praktycznie całej Polski. Straty, które spowodowali szacowane są na kwotę ok 400 tysięcy złotych. Za swoje czyny trafili na trzy miesiące do aresztu. To dopiero początek sprawy.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajęli się rozpracowaniem szajki włamywaczy do mieszkań już jakiś czas temu. Z informacji, które posiadali wynikało, że włamań do mieszkań, znajdujących się w blokach, dokonywano od lutego 2023 roku w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. Sprawcy tych czynów działali albo do południa w godzinach 10-13 albo popołudniu, wówczas jeszcze pod osłoną ciemności.

Włamywacze byli czujni i wybierali mieszkania, w których nie było domowników. Aby pozostać anonimowymi, zaklejali wizjery u sąsiadów. Zdobycie informacji o tym, kto dokonuje tych włamań nie było łatwe, ale policjanci pracowali nad tym metodycznie i skrupulatnie, co w konsekwencji okazało się skuteczne.

Do pracy, związanej z zatrzymaniem sprawców włamań, włączyli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Grupa pracujących przy tej sprawie kryminalnych pojechała do Warszawy, gdzie zatrzymano dwóch obcokrajowców. W tracie przeszukań domu, który wynajęli w stolicy, funkcjonariusze zabezpieczyli złotą biżuterię, gotówkę z 15 różnych krajów, pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych, a także narzędzia do włamań, jak np. pilniki czy łomy.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Tu po przesłuchaniu usłyszeli zarzuty włamań do trzech mieszkań w Bydgoszczy.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe wnioskował o tymczasowe aresztowanie 31 i 43 latka. Sąd zdecydował, że obaj pozostaną w areszcie przez najbliżej 3 miesiące.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Trwa gromadzenie i analiza materiału dowodowego dotyczącego ustalenia miejsc, gdzie doszło do włamań i wysokości strat, które spowodowali swoją działalnością aresztowani. Z informacji, które posiadają kryminalni wynika, że zatrzymani mogli dokonać włamań oraz ich usiłowań do mieszkań m.in. w Toruniu i Grudziądzu oraz w ok. 30 innych miastach na terenie całego kraju.