Policjant na wolnym wyprowadził sąsiadów z palącego się domu Data publikacji 08.05.2023 Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Tym razem udowodnił to dzielnicowy z Milejczyc, który wychodząc z domu na służbę zauważył kłęby dymu wydobywające się z domu sąsiadów. Policjant wbiegł do środka i ewakuował troje domowników. Najmłodsza z nich, 15-latka, jeszcze spała. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przybyli na miejsce strażacy ugasili pożar.

Było po 6.00, kiedy dzielnicowy z Milejczyc wychodził na służbę. Wtedy zauważył wydobywające się kłęby dymu z dachu sąsiedniego budynku. Policjant natychmiast powiadomił dyżurnego i pobiegł pomóc domownikom. Na parterze zadymionego domu przebywało dwoje seniorów, których od razu wyprowadził w bezpieczne miejsce. Ustalił też, że na piętrze budynku została ich wnuczka. Dzielnicowy bez wahania pobiegł do pokoju, w którym spała 15-latka. Obudził dziewczynę i wyprowadził ją z zadymionego domu. Po chwili na miejsce przyjechali strażacy, którzy ugasili pożar. To kolejny przykład, że hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa.