Podziękowania dla policjantki Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce szefa inowrocławskiej policji młodszego inspektora Karola Konopackiego wpłynął mail z podziękowaniem od mieszkanki miasta. Dziękuje ona policjantce jednego z wydziałów za szybko odzyskane pieniądze.

W kwietniu br. jedna z inowrocławianek zamówiła poprzez media społecznościowe odzież. Wpłaciła wymaganą kwotę, jednak po upływie dwóch tygodni zamówionej rzeczy nie otrzymała. Na początku maja kobieta złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Sprawę prowadziła starszy sierżant Katarzyna Pigulska z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako oszustwo. Działania w sprawie doprowadziły do tego, że policjantka ustaliła osobę, która odzież sprzedawała. Dzięki blokadzie środków finansowych na jej koncie, wpłacone pieniądze przez kupującą szybko do niej wróciły. Zdemaskowana oferentka towaru bowiem dokonała zwrotu gotówki przelewem.

W piątek, 05.05.2023 r., pokrzywdzona przesłała drogą mailową informację, w której zawarła podziękowania dla policjantki prowadzącej postępowanie.