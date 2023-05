Obywatel Ghany poszukiwany ENA wpadł w Suwałkach Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci zatrzymali 29-letniego obywatela Ghany poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzny szukał niemiecki wymiar sprawiedliwości za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wpadł, kiedy był w drodze do Norwegii. Teraz w areszcie śledczym czeka na decyzję sądu w sprawie ekstradycji.

Policjanci z suwalskiej patrolówki zwrócili uwagę na mężczyznę, który stał w okolicy przystanku autobusowego przy Mickiewicza. Mundurowi chcąc sprawdzić czy nerwowo rozglądający się mężczyzna nie potrzebuje pomocy, podeszli do niego. Okazało się, że to obywatel Ghany, który jest w podróży do Norwegii. Po sprawdzeniu 29-latka w policyjnych systemach wyszło na jaw, że jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Obywatel Ghany został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że był poszukiwany od sierpnia zeszłego roku za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziś trafił do aresztu śledczego, gdzie będzie czekał na decyzję sądu w sprawie ekstradycji.