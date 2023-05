Autostradą „ pod prąd” Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie posiadał uprawnień do kierowania i jechał autostradą „pod prąd”. Jego dalszą, niebezpieczną jazdę udaremnili policjanci.

Do zdarzenia doszło 4 maja 2023 roku po godzinie 18.00 na węźle Łódź-Północ. Jadący radiowozem policjanci z łódzkiej grupy Speed zauważyli bmw, które poruszało się autostradą „pod prąd”. Natychmiast zatrzymali pojazd. Za kierownicą siedział 21-letni kierujący, mieszkaniec powiatu zgierskiego. Mężczyzna tłumaczył, że pomylił zjazdy i aby wrócić na dobry tor zawrócił. Jadąc pod prąd chciał dotrzeć do prawidłowej drogi. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do zdarzenia z innymi uczestnikami ruchu. Zakończenie tej niebezpiecznej jazdy będzie miało swój finał w sądzie. Jak się okazało mężczyzna nie miał również uprawnień do kierowania pojazdami.

Przypominamy, że jazda „pod prąd” zagrożona jest co najmniej mandatem w wysokości 2000 złotych oraz nałożeniem 6 punktów karnych. Takie nieodpowiedzialne działanie może doprowadzić do kolizji, a nawet poważnego wypadku. Zwracamy się do kierujących o zwracanie szczególnej uwagi na znaki poziome i pionowe, które informują o kierunkach jazdy.

kom. Aneta Sobieraj

Film Autostrada_pod_pradN.mp4