Policyjna eskorta do szpitala – pomoc przyszła na czas

Data publikacji 08.05.2023

Aspirant sztabowy Tomasz Bojarowicz, dzielnicowy z posterunku w Sianowie na jednej z dróg w gminie zauważył volvo, które poruszało się z nadmierną prędkością. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna wiózł swoją żonę, która miała wyraźne problemy z oddychaniem. Policjant eskortował pojazd, a kobieta na czas trafiła pod opiekę medyków.

Policjant z Posterunku Policji w Sianowie na terenie gminy zauważył pojazd, który poruszał się z nadmierną prędkością. Dzielnicowy zatrzymał volvo do kontroli. Jak się okazało, kierowca z Piotrkowa Trybunalskiego wiózł swoją żonę do szpitala. Mężczyzna oświadczył, że w trakcie jazdy jego żona zaczęła się dusić. Kobieta miała wyraźny problem ze złapaniem oddechu. Zatroskany mąż postanowił sam zawieźć żonę do szpitala.

Wiedząc, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, a natężenie ruchu było bardzo duże, dzielnicowy asp. szt. Tomasz Bojarowicz bez namysłu rozpoczął eskortę pojazdu. Używając sygnałów uprzywilejowania zadbał, by kobieta bezpiecznie trafiła do placówki medycznej. Dzięki tej reakcji pomoc nadeszła w porę.