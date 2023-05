Policjanci i mieszkańcy sercem dla Adriana Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko trzy lata temu wśród wałeckich policjantów zrodził się pomysł aby przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu stanęło metalowe serce „na pomaganie”. Serce napełnia się nie tylko dzięki policjantom, pracownikom Policji ale także dzięki mieszkańcom. Zbierane nakrętki to pomoc w rehabilitacji dla młodego mieszkańca Wałcza - Adriana.

W tej bezinteresownej pomocy liczy się każda złotówka. Dlatego tak ważne jest aby do serca każdego dnia wpadały plastikowe nakrętki. Przypomnijmy... 33-letni Adrian urodził się z dziecięcym porażeniem czterokończynowym. Niepełnosprawność wymaga stałej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, leków, a to wiąże się z kosztami finansowymi. Tym razem Adrian nie mógł odwiedzić policjantów, dlatego nakrętki odebrał jego tata.

Stała pomoc jest nieodzowna. Dlatego warto zdejmować plastikowe nakrętki aby następnie odkładać je do wybranego punktu z sercem. Cena za nakrętki plastikowe waha się od 0,5 do ok. 1 zł za kilogram. Cena jest naprawdę niska, bowiem 1 kilogram to aż około 500 nakrętek. Aby zakupić np. wózek inwalidzki trzeba zebrać ich naprawdę wiele. Przekazane ostatnio nakrętki to waga około 56 kilogramów. W sumie od momentu zbiórki uzbierano 270 kilogramów.

Zbierając nakrętki nic nie tracimy, a dodatkowo zyskuje środowisko. Policjanci dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za włączenie się w pomoc dla Adriana.

(KWP w Szczecinie / mw)