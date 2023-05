Kolarskie sukcesy lubuskiego policjanta podczas zawodów „Majka UCI Gran Fondo” Data publikacji 09.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Tomasz Kołogryw z Komisariatu Policji w Szprotawie zajął II miejsce w kategorii 45-49 man podczas „Majka UCI Gran Fondo”. Zawody były jednocześnie Mistrzostwami Polski służb mundurowych, w których Tomasz uplasował się na IV miejscu. To kolejne sukcesy w sportowej karierze lubuskiego policjanta.

W miniony weekend (6-7 maja) w województwie małopolskim odbyły się zawody kolarskie „Majka UCI Gran Fondo”, których organizatorem jest kolarski mistrz Rafał Majka. W zmaganiach będących eliminacjami do Mistrzostw Świata nie mogło zabraknąć młodszego aspiranta Tomasza Kołogrywa, który od wielu lat z sukcesami ściga się na rowerze. Tym razem Tomasz ponownie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Podczas niedzielnego wyścigu ze startu wspólnego, gdzie do pokonania było 70 kilometrów po bardzo wymagającym terenie, zajął on II miejsce w kategorii 45-49 man. Podczas wyścigu, na starcie którego stanęło około tysiąc zawodników, odbyła się także rywalizacja o tytuł Mistrza Polski służb mundurowych. W niej Tomasz zajął najbardziej „pechowe” - bo tuż za podium – IV miejsce. Jak sam przyznał: „wyścig był bardzo trudny, ponieważ trasa prowadziła po górskim terenie, a przewyższenie wyniosło około tysiąc metrów. Do tego doszły jeszcze niekorzystne warunki atmosferyczne – opady deszczu i niska temperatura powietrza”. Z tym wszystkim Tomasz poradził sobie jednak doskonale i dołożył kolejne sukcesy do swojej bogatej kariery sportowej.

W marcu podczas gali policyjnych mistrzów sportu województwa lubuskiego młodszy aspirant Tomasz Kołogryw został wyróżniony za swoje osiągnięcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektora Jarosława Pasterskiego oraz Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.

O swojej pasji do kolarstwa, sukcesach, treningach i o tym, jak godzi sport ze służbą w Policji, Tomasz opowiedział tutaj: Kolarski mistrz, doświadczony policjant - młodszego aspiranta Tomasza Kołogrywa „kręcą” zwycięstwa.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim