Policjanci zatrzymali sprawców pobicia Data publikacji 09.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego jasielskiej komendy zatrzymali odpowiedzialnych za pobicie 22-latka, do którego doszło końcem kwietnia, na ul. 3 Maja w Jaśle. Sprawcy usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

28 kwietnia br. , po godz. 23.00 dyżurny jasielskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny przez grupę osób. Do zdarzenia miało dojść na ul. 3 Maja w Jaśle, w rejonie stacji benzynowej. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z jasielskiej jednostki. Zastali oni mężczyznę, który posiadał obrażenia głowy i był zakrwawiony. Udzielili mu pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala.

Funkcjonariusze wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Śledczy przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli monitoring. Kamery zarejestrowały moment, kiedy grupa osób podchodzi do mężczyzny i zaczyna go atakować. Sprawcy najpierw uderzali pięściami, a następnie bezwzględnie kopali m.in. w głowę, leżącego na chodniku 22-latka. Doznał on wielu obrażeń, w tym złamania kości nosowej, stłuczenia głowy czy klatki piersiowej.

Sprawna praca operacyjna oraz zebrany materiał dowodowy pozwolił natychmiast wytypować i ustalić odpowiedzialnych za pobicie.

Czterech mieszkańców Jasła w wieku od 17 do 18 lat zostało zatrzymanych i doprowadzonych do jasielskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty. Przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Prokuratura Rejonowa w Jaśle zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Za pobicie grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.