#MisjaMołdawia zakończona – wspólnie dla bezpieczeństwa Data publikacji 10.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj - Dzięki naszym kolegom z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i lotnikom z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP zdobyliśmy nowe doświadczenia i zupełnie nowe umiejętności. Mam nadzieję, że to początek stałej współpracy między naszymi jednostkami – podkreślił podczas uroczystości zakończenia kilkudniowych warsztatów dowódca oddziału specjalnego mołdawskiej Policji FULGER.

W Kiszyniowie zakończyły się właśnie kilkudniowe ćwiczenia z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka, podczas których siedmiu instruktorów z „BOA”, dwóch pilotów i dwóch crew chiefów dzieliło się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz ćwiczyło różne scenariusze działań bojowych, które mogą okazać się niezbędne w codziennej służbie oraz podczas zaplanowanego w pierwszych dniach czerwca w Mołdawii Szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Pod okiem doświadczonych instruktorów i lotników

Wśród praktycznych zadań znalazły się zajęcia z: wyszkolenia strzeleckiego z bronią krótką i długą, taktyki działań bojowych, ochrony osób, w tym VIP-ów czy reagowania na sytuacje kryzysowe podczas przemieszczania się pojazdów z tymi osobami. Z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk pod czujnym okiem instruktorów z CPKP "BOA" mołdawscy policjanci ćwiczyli też desant i ewakuację w przyziemieniu, a w dalszej kolejności w lekkim zawisie i z wykorzystaniem technik linowych. Stopień trudności zmieniał się z każdym zaplanowanym ćwiczeniem. Wszystkie scenariusze były bardzo dokładnie przygotowane i uwzględniały różne, potencjalnie możliwe sytuacje działań kontrterrorystycznych.

Z wykorzystaniem policyjnego Black Hawk a

- Zwieńczeniem szkolenia była przygotowana ostatniego dnia symulacja, w trakcie której zadaniem zespołów bojowych FULGER i CPKP „BOA” było zlokalizować terrorystów w opuszczonym budynku, obezwładnić ich i uwolnić zakładników. Szturm zaplanowano wielopunktowo, zarówno z wykorzystaniem pojazdów służbowych, jak i policyjnego śmigłowca, z którego - za pomocą technik linowych – desantowano kontrterrorystów na dach budynku. To jedno z trudniejszych rozwiązań taktycznych, z którym musieli poradzić sobie mołdawscy specjalsi. By wszystko było jeszcze bardziej realistyczne, wykorzystane zostały środki pozoracji w postaci amunicji ćwiczebnej, granatów błyskohukowych oraz dymnych. Po rozwiązaniu sytuacji zakładniczek zespoły bojowe zostały ewakuowane przy pomocy Black Hawka z rejonu działań w ustalone bezpieczne miejsce – mówi policyjny kontrterrorysta z CPKP „BOA”, koordynator ćwiczeń, zorganizowanych pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przy wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Nowe doświadczenia, nowe umiejętności

Choć mołdawska Policja nie dysponuje obecnie flotą śmigłowcową, uczestnicy szkolenia z ogromnym zainteresowaniem poznawali tajniki pracy z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca z Polski i przekonywali się, jak zwiększa się skuteczność prowadzonych wtedy działań. Dwóch pilotów i dwóch crew chiefów zaprezentowało specjalsom z FULGER możliwości policyjnego Black Hawka, zarówno podczas ćwiczeń realizowanych w dzień, jak i po zmroku z wykorzystaniem noktowizji. – Dla naszych kolegów z Mołdawii było to niezwykle ciekawe i nowe doświadczenie. Już pierwszego dnia wyrażali ogromne zadowolenie z możliwości trenowania z wykorzystaniem śmigłowca. Mówili, że ich marzeniem jest mieć w swojej flocie taki sprzęt, by móc korzystać z niego w swoich działaniach. Z niezwykłym zainteresowaniem poznawali kolejne zastosowania śmigłowca w prowadzeniu różnych działań operacyjnych. Z chęcią wykonywali wszystkie zaplanowane zadania. Mimo że nie należały one do najłatwiejszych, a ich poziom trudności podnosił się z ćwiczenia na ćwiczenie, z determinacją powtarzali kolejne elementy i doskonalili swoje nowo nabyte umiejętności. Dla nas z kolei pewną nowością była realizacja lotów w przestrzeni, w której nieznana jest procedura lotów w statusie STATE na hasło GARDA, czyli pierwszeństwo w powietrzu. Nie przeszkodziło to nam jednak, dzięki dobrej współpracy ze służbami kontroli ruchu lotniczego, realizować wszystkie loty zgodnie z planem – mówi pilot Black Hawka biorący udział w szkoleniu.

Początek stałej współpracy

Kilkudniowe warsztaty szkoleniowe zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów kilkudziesięciu mołdawskim funkcjonariuszom jednostki FULGER oraz defilada pododdziałów. – Dzięki wspólnym ćwiczeniom jesteśmy lepiej przygotowani do walki z naszym wspólnym wrogiem: terrorystami i innymi przestępcami. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy Was poznać i móc ramię w ramię przez te kilka dni szkolić się. Dziękuję dowódcy jednostki FULGER za bardzo ciepłe przyjęcie w Mołdawii i otwartość – mówił podczas uroczystego zakończenia warsztatów koordynator ćwiczeń z „BOA”.

Z kolei dowódca mołdawskich specjalsów powiedział, że ma nadzieję, że to początek stałej współpracy między obiema jednostkami.Podziękował naszym instruktorom z „BOA” za podzielenie się swoimi doświadczeniami w realizacji działań kontrterrorystycznych, a lotnikom za zdobycie przez swoich funkcjonariuszy kolejnych umiejętności i otwarcie przed nimi zupełnie nowych horyzontów podczas realizacji własnych działań bojowych.

Wspólnie dla europejskiego bezpieczeństwa

Te ćwiczenia przypadły na ważne święta obchodzone w Polsce. Policyjni lotnicy i kontrterroryści, przebywając poza granicami naszego kraju, postanowili celebrować w bardzo szczególny i wyjątkowy sposób najpierw Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Dzień Europy. I tak 2 maja z pokładu policyjnego Black Hawka, który przelatywał podczas szkolenia nad Kiszyniowem, wywiesili flagi: Polski i Mołdawii. Z kolei w Dzień Europy nie mogło zabraknąć kolejnego ważnego dla nas akcentu - flagi unijnej i mołdawskiej, podwieszonej pod policyjny śmigłowiec. Nasi policyjni koledzy z Mołdawii w trakcie prowadzonych warsztatów wielokrotnie z uznaniem mówili o umiejętnościach i doświadczeniu naszych funkcjonariuszy i podkreślali, że w przyszłości chcieliby działać na podobnym poziomie, zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami i być członkiem grupy ATLAS, zrzeszającej centralne jednostki kontrterrorystyczne Policji państw Unii Europejskiej.

