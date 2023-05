Ukarani za bezpodstawne wezwanie służb

Policjanci co dzień realizują wiele interwencji, które zgłaszane są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Każde zgłoszenie mundurowi traktują bardzo poważnie, niestety dosyć często wzywani są do podjęcia interwencji zupełnie bez uzasadnienia. Tak było również w przypadku dwóch zgłoszeń, które oficer dyżurny krapkowickiej komendy otrzymał w minioną niedzielę. Osoby odpowiedzialne za te czyny poniosły już karę. Przypominamy! Zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą one być tam, gdzie taka pomoc mogłaby być realnie konieczna.