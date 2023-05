Policjanci uniemożliwili jazdę niesprawnym autobusom, które miały wieźć dzieci na wycieczkę Data publikacji 10.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa ruchu drogowego nowomiejskiej komendy Policji niemal każdego dnia kontrolują autobusy i busy przewożące dzieci na wycieczki. W większości przypadków nie mają zastrzeżeń. Ale nie zawsze. To miała być kolejna typowa kontroli trzeźwości kierujących i stanu technicznego pojazdów. Jednak w tych dwóch przypadkach zakończyła się ona niedopuszczeniem aut do dalszej jazdy.

We wtorek, 9 maja 2023 roku rano policjanci ruchu drogowego w Nowym Mieście Lubawskim dokonywali zgłoszonej wcześniej kontroli dwóch busów przeznaczonych do przewozu osób. Busami tymi dzieci miały jechać na wycieczkę do miejscowości oddalonej od naszego miasta o kilka kilometrów.

Po przeprowadzonej kontroli w związku z licznymi usterkami technicznymi policjanci jednak nie dopuścili tych pojazdów do dalszej jazdy. Busy posiadały niesprawne hamulce postojowe, w jednym z aut rozbity był klosz lampy zespolonej tylnej, auto miało obluzowane, uszkodzone elementy, które groziły odpadnięciem. Samochody nie były wyposażone w gaśnice PPOŻ i trójkąty ostrzegawcze. W związku z tym policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów i nie dopuścili ich do dalszej jazdy. Dzieci pojechały na wycieczkę z małym opóźnieniem ale już sprawnym autem.

Przypominamy! Rodzic, nauczyciel, wychowawca - każdy ma prawo zwrócić się do policjantów z prośbą o skontrolowanie kierowcy i autokaru przed rozpoczęciem podróży. Funkcjonariusze przyjadą na miejsce i sprawdzą stan trzeźwości kierowcy, stan techniczny pojazdu oraz to, czy kierowca posiada odpowiednie dokumenty. Kontrolą autokaru najlepiej zgłosić z odpowiednim, najlepiej tygodniowym wyprzedzeniem u oficera dyżurnego policji w danym powiecie.