Kłodzcy policjanci uratowali psa zwisającego z metalowego przęsła na lince

Był skazany na śmierć, jednak życie uratowali mu kłodzcy policjanci. Nieznana osoba przywiązała linką psa do barierki. Zwisające na uwięzi zwierzę nie było w stanie się oswobodzić i traciło przytomność. Na szczęście czworonoga zauważyli policjanci, którzy wracali z interwencji. Funkcjonariusze bez wahania ruszyli na pomoc psiakowi, uwolnili go, a następnie zabrali do miejscowej komendy.