Groził funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej — został ustalony i zatrzymany przez policjantów Data publikacji 10.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci, działając operacyjnie wspólnie z funkcjonariuszami ze Złotoryi oraz Wrocławia, zatrzymali mężczyznę, który znieważał telefonicznie Oficerów Prasowych Państwowej Straży Pożarnej w związku z wykonywaną przez nich funkcją i kierował groźby karalne. Wcześniej zajmujący się sprawą kryminalni ustalili, że podejrzanym jest 39-letni mieszkaniec Warszawy i tam właśnie nastąpiło jego zatrzymanie. Został przewieziony do legnickiej komendy i na podstawie zgromadzonych przez policjantów materiałów dowodowych, usłyszał w prokuraturze zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące, a grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do policjantów z jednostek na terenie garnizonu dolnośląskiego wpłynęły zawiadomienia o tym, że nieznany mężczyzna, dzwoniąc do kilku Oficerów Prasowych Państwowej Straży Pożarnej oraz Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, znieważał funkcjonariuszy oraz kierował groźby karalne pod ich adresem. Groźby te kierowane były w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Realizując czynności operacyjne w tej sprawie, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z legnickiej komendy oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, a także Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili mężczyznę podejrzanego o te przestępstwa. Zatrzymanie nastąpiło na terenie Warszawy, bo sprawcą okazał się 40-letni mieszkaniec stolicy.

W jego mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli telefon komórkowy wykorzystany wcześniej do realizacji połączeń telefonicznych, podczas których wielokrotnie używał słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do funkcjonariuszy PSP, a także groził jednemu z nich pozbawieniem życia.

Mężczyzna ten został następnie przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i osadzony w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.

Sprawdzenia potwierdziły, że 39-latek był już wcześniej karany za tego typu przestępstwa.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutów m.in. za kierowanie gróźb karalnych oraz znieważenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu czynności w legnickiej prokuraturze został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Film z prowadzenia zatrzymanego. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4 MB)