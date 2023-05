Interwencja wobec 92-latki kierującej volkswagenem Data publikacji 10.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj przed południem kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zareagowali, kiedy zobaczyli, że na al. Armii Krajowej kierowca volkswagena nie trzyma się prostego toru ruchu i porusza się z małą prędkością, utrudniając innym jazdę. Podczas interwencji okazało się, że za kierownicą auta siedziała 92-latka z powiatu kartuskiego. W trosce o bezpieczeństwo seniorki kryminalni i policjanci drogówki asystowali przejazd kobiety do najbliższego parkingu. Decyzją mundurowych 92-latka zostanie skierowana na badania lekarskie, które wykażą, czy może ona nadal kierować pojazdami.

Wczoraj przed godziną 12:00 kryminalni z komisariatu na Śródmieściu jadąc al. Armii Krajowej w kierunku centrum, zauważyli pojazd marki Volkswagen Golf, który nie trzymał się prostego toru jazdy. Ponadto kierujący samochodem jechał bardzo wolno, utrudniając jazdę innym uczestnikom ruchu. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że za kierownicą siedzi pijany kierowca. Natychmiast zareagowali na tę sytuację i przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych zatrzymali ten pojazd do kontroli. W trakcie interwencji okazało się, że za kierownicą volkswagena siedziała 92-latka z powiatu kartuskiego. W rozmowie z kryminalnymi kobieta powiedziała, że jechała z miejsca zamieszkania na rynek w Sopocie, lecz nie potrafiła określić, w jakim mieście się znajduje. Na miejscu pojawił się także patrol ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo seniorki kryminalni i policjanci drogówki asystowali przejazd kobiety do najbliższego parkingu. Tam patrol ruchu drogowego podjął dalsze czynności wobec 92-latki. Mieszkanka powiatu kartuskiego była trzeźwa i od 44 lat miała uprawnienia do kierowania. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy zbadali 92-latkę i stwierdzili, że nie wymaga hospitalizacji, ale że jej stan zdrowia wynikający z podeszłego wieku wskazuje na to, że nie powinna już kierować pojazdami. Policjanci zakazali 92-latce dalszej jazdy. Funkcjonariusze poinformowali kierującą, że wystąpią z wnioskiem o skierowanie ją na badania lekarskie, które stwierdzą, czy może ona nadal kierować pojazdami. Z uwagi na fakt, że nikt z rodziny nie był w stanie pomóc seniorce, na miejsce wezwano lawetę, która przewiozła 92-latkę i jej samochód do miejsca zamieszkania.



Przepisy prawa polskiego nie wskazują górnej granicy do kiedy osoba może kierować pojazdami. Jednak w pewnym wieku pomimo niezależności, jaką daje prowadzenie samochodu, należy zrezygnować z kierowania pojazdami. Wraz z wiekiem pogarsza się wzrok, obniża się koncentracja i spowalnia się czas reakcji, spada koordynacja ruchowa. Osoby starsze mają mniej wyostrzone zmysły, co przejawia się pogorszeniem wzroku czy też słuchu, mniejszą sprawnością fizyczną oraz refleksem.

Każdy kierowca, niezależnie od wieku, powinien ocenić czy jego umiejętności, stan zdrowia, aktualne samopoczucie i przyjmowane leki pozwalają na bezpieczne prowadzenie pojazdu. Osoby cierpiące na przewlekłe choroby np. cukrzycę powinny zwrócić na to szczególną uwagę. Należy dokładnie sprawdzać, jak przyjmowane leki wpływają na nas i czy po ich przyjęciu można prowadzić samochód. Warto tu przypomnieć, że policjanci w przypadku stwierdzenia, że dany kierowca może mieć problemy zdrowotne, które mogą mieć wpływu na prowadzenie przez niego pojazdu, mają prawo złożyć wniosek do starostwa o skierowanie go na dodatkowe badania.

W przypadku kierowców w kategorii "60 plus" dużą rolę odgrywa rodzina, bo to najbliżsi wiedzą, jakie schorzenia ma taka osoba, jak prowadzi. To oni powinni w pierwszej kolejności interweniować i rozmawiać z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest już w stanie samodzielnie kierować pojazdem.