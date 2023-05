35 punktów karnych i 3200 złotych mandatu dla nieodpowiedzialnego kierowcy Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. O surowych konsekwencjach nieodpowiedzialnej jazdy przekonał się 25-letni ciechanowianin, którego jazda osobowym fiatem mogła zakończyć się tragedią. Wykroczenia popełnione przez mężczyznę zauważyli ciechanowscy policjanci jadący do pracy. 25-latek za swoje wybryki został ukarany mandatem 3200 zł, a na jego konto wpłynęło 35 punktów karnych.

W miniony wtorek, 08.05.2023 roku, kilka minut po godzinie 7.00 jadący do pracy policjanci pełniący służbę w ciechanowskiej komendzie, zauważyli kierowcę fiata, który popełnia szereg wykroczeń w ruchu drogowym, a tym samym stwarza zagrożenie dla innych uczestników. Gdy mężczyzna zjechał na jedną ze stacji benzynowych, policjanci powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego. Z relacji policjantów wynikało, że kierowca fiata, 25-letni mieszkaniec Ciechanowa, nie zastosował się dwukrotnie do znaku ,,zakaz wyprzedzania” na wiadukcie oraz do znaku ,,linia podwójna ciągła”. Mężczyzna przyznał się do popełnionych wykroczeń, za które został ukarany mandatami o łącznej wysokości 3200 złotych, a do jego ewidencji trafiło 35 punktów karnych.

Pamiętajmy! Wiele tragicznych w skutkach wypadków jest spowodowanych nadmierną prędkością, niestosowaniem się do obowiązujących przepisów czy po prostu brakiem ostrożności. Nieodpowiedzialnymi zachowaniami na drodze narażamy na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych użytkowników dróg. Dlatego też apelujemy o rozsądek i ostrożność!