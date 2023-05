Akcja Skorpionów w Radzyminie - odzyskany hyundai skradziony w Niemczech Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Doskonale przygotowana akcja policjantów z północnopraskiej specgrupy Skorpion, będąca wynikiem ich operacyjnego rozpoznania w środowisku osób zajmujących się kradzieżą samochodów, zakończyła się odzyskaniem hyundaia skradzionego na początku lutego br. na terenie Niemiec. W trakcie dynamicznie podjętych działań na terenie Radzymina, kryminalni zatrzymali 45-letniego obywatela Ukrainy, który poruszał się tym autem. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Odpowie za paserstwo pojazdu, za co może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 09.05.2023 roku, policjanci z północnopraskiej specgrupy Skorpion uzyskali operacyjną informację, z której wynikało, że wieczorem z miejscowości Marki do Radzymina będzie poruszał się pojazd marki Hyundai skradziony z terenu Niemiec. Dodatkowo na samochodzie miały być zmienione tablice rejestracyjne.

Policjanci zaplanowali akcję w rejonie ulic, po których pojazd miał się poruszać. Gdy go zauważyli, ruszyli za nim. Kierowca hyundaia zaparkował pod marketem. W momencie, kiedy opuścił auto, policjanci dobiegli do niego. Mężczyzna widząc, że ma do czynienia z Policją zaczął się wyrywać, próbował uciekać. Jednak funkcjonariusze nie dali mu żadnych szans - obezwładnili go i zatrzymali. Zatrzymanym okazał się 45-letni obywatel Ukrainy.

Kryminalni sprawdzili numery identyfikacyjne pojazdu znajdujące się na podszybiu. Potwierdzili, że hyundai został skradziony na początku lutego br . w Niemczech.

Samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a obywatel Ukrainy trafił do komisariatu w Radzyminie. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Dochodzeniowiec przedstawił mu zarzut za paserstwo pojazdu. To przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)