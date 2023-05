Seniorze, nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania!

45 000 złotych straciło starsze małżeństwo z jednej z miejscowości w powiecie brzeskim. Do ich domu weszły dwie kobiety pod pretekstem skupy niepotrzebnych przedmiotów. Mimo podejrzeń starszych osób i prób wyproszenia nieznajomych, kobiety przeszukały mieszkanie i ukradły oszczędności. Apel kierujemy do osób młodych. Pamiętajmy o swoich dziadkach i rodzicach. Przekazujcie usłyszane historie dalej, ostrzegajcie swoich bliskich i samotnych sąsiadów. Złodzieje mogą zapukać również do ich drzwi, a wtedy warto żeby wiedzieli jak się zachować.