Niezawodny nos

Zagadnieniem związanym ze szkoleniem psów służbowych oraz ich przewodników, od 1956 roku zajmuje się Zakład Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach. To właśnie tutaj szkolili się psi bohaterowie ze znanych wszystkim seriali- Szarik i Cywil. Na koniec ubiegłego roku ogólna liczba psów służbowych wynosiła 905, natomiast na kursy w 2022 r. zostało zakwalifikowanych i przyjętych 114 czworonogów.

Aktualnie w ZKP odbywają się zajęcia na kursach dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca, dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, dla przewodników psów bojowych oraz przewodników psów tropiących według założeń mantrailingu (łącznie 49 psów).

Zajęcia prowadzone są na terenie Zakładu, w środkach transportu publicznego, w miejscach i budynkach użyteczności publicznej oraz w terenach leśnych, żeby odpowiednio przygotować psy do warunków, w jakich będą używane podczas służby w jednostkach macierzystych.

asp.szt. Dariusz Ratajczak