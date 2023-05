Handlowała sprzętem elektronicznym. Zabezpieczono towar o wartości prawie 850 tysięcy złotych Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 31-latkę, która w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej handlowała sprzętem elektronicznym podobnym do markowych wyrobów. Zatrzymanej kobiecie został przedstawiony zarzut z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczący wprowadzania klientów w błąd co do producenta sprzedawanego towaru.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy stołecznej otrzymali informację, z której wynikało, że na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej może być sprzedawany towar podobny do markowych wyrobów. Kiedy dotarli na miejsce niezwłocznie skierowali się do jednego ze stoisk handlowych. Na jednym z nich sprzedaż sprzętu elektronicznego prowadziła 31-letnia kobieta.

Podczas przeszukania stoiska policjanci zabezpieczyli 1105 sztuk słuchawek, 367 kontrolerów, 165 adapterów do kabli ładujących oraz 367 kart pamięci z zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wartość rynkowa zabezpieczonych towarów, wyliczona przez pokrzywdzone firmy, wyniosła prawie 850 tysięcy złotych. Dodatkowo okazało się, że zabezpieczony sprzęt nie spełnia obowiązujących w Unii Europejskiej wymagań bezpieczeństwa, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Zatrzymana 31-latka potwierdziła, że zabezpieczony przez Policję towar jest sprowadzany bezpośrednio z Chin.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie 1600 złotych i 90 euro.

Kobieta będzie odpowiadała za wprowadzanie klientów w błąd co do producenta sprzedawanego towaru.