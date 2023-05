Policjanci rozbili narkotykową grupę przestępczą. Zatrzymali 15 osób i zabezpieczyli kilogramy narkotyków oraz ponad 70 tysięcy złotych Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową zielonogórskiej komendy zakończył wieloosobowe i wielowątkowe śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Policjanci rozpracowali grupę przestępczą, która miała wprowadzić do obrotu ponad 40 kilogramów narkotyków. Zatrzymano 15 osób oraz zabezpieczono ponad 8 kilogramów różnych substancji i 72 tysiące złotych. 11 podejrzanych zostało aresztowanych, a wobec 4 zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Praca operacyjna zielonogórskich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową często wymaga cierpliwości i umiejętności połączenia wszystkich wątków przestępczego procederu związanego z handlem narkotykami. Wielokrotnie piszemy o takich sprawach prowadzonych skrupulatnie przez kilka czy kilkanaście miesięcy po to żeby wszystkie osoby zamieszane w narkotykowe przestępstwa poniosły konsekwencje.

Takim właśnie długofalowym działaniem operacyjnym były czynności prowadzone w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Skomplikowane śledztwo dotyczy obrotu oraz detalicznego handlu narkotykami, jak również posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających przez szereg osób działających na terenie Zielonej Góry i Wrocławia. Podczas realizacji sprawy, zielonogórscy policjanci zatrzymali 15 osób z grupy przestępczej, z których 11 zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec 4 członków grupy prokurator zastosował dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Podczas realizacji sprawy okazało się, że podejrzani aby zakamuflować swoją działalność, narkotyki przechowywali w wynajmowanych mieszkaniach, których ustalenie było bardzo czasochłonne i wymagało dużego nakładu pracy. Policjanci zabezpieczyli ponad 8 kilogramów środków odurzających, między innymi marihuany, haszyszu, amfetaminy, kokainy, metamfetaminy i mefedronu oraz 95 sztuk tabletek ekstasy. Na poczet przyszłych grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 72 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił udowodnić podejrzanym wprowadzenie do obrotu na terenie Zielonej Góry ponad 40 kilogramów różnych narkotyków.

Wśród 15 zatrzymanych osób były 2 kobiety – 35-latka z Zielonej Góry i 24-latka z powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Wśród zatrzymanych mężczyzn najstarszy ma 50 lat, a najmłodszy 19. Są to mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia, powiatu żagańskiego w województwie lubuskim, powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim i powiatu gryfińskiego w województwie zachodniopomorskim. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek prokuratora zastosował areszt tymczasowy wobec 11 osób – w tym obu kobiet, jeden z podejrzanych przebywa już w zakładzie karnym odbywając karę więzienia do innej sprawy.

Łącznie przedstawiono podejrzanym 22 zarzuty z artykułu 56 ustęp 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, artykułu 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych, artykułu 62 ustęp 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jednemu z mężczyzn z artykułu 224§2 kodeksu karnego – siłowe zmuszanie funkcjonariusza Policji do odstąpienia od czynności służbowych. Za popełnione przestępstwa grozi podejrzanym do 12 lat pozbawienia wolności.





podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze