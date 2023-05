Policjanci z pomocą dla małej Gabrysi – ponad 120 kilogramów zebranych nakrętek Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz mieszkańcy „nakręcili się na pomaganie”. Po raz kolejny wypełniali nakrętkami charytatywne serce, które znajduje się pod międzyrzecką komendą. Zorganizowana zbiórka nakrętek tym razem pomoże małej Gabrysi w walce z chorobą. Dziewczynka mierzy się bowiem z ciężką chorobą, jaką jest dziecięce porażenie mózgowe.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu systematycznie włączają się w akcje charytatywne organizowane dla osób chorych i potrzebujących. Tym razem wielkim sercem wykazała się dzielnicowa młodszy aspirant Agnieszka Chmielewska, na której rewirze służbowym mieszka mała Gabrysia chora na dziecięce porażenie mózgowe. Dziewczynka w walce z chorobą wymaga stałej i kosztownej rehabilitacji oraz terapii logopedycznej ma bowiem problemy z mówieniem i chodzeniem. Poza dzielnicową w charytatywną akcję włączyli się wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni stale uzupełniając metalowe serce, którego wnętrze rosło w oczach. Wielkim zaangażowaniem okazali się również mieszkańcy międzyrzecza, którzy od pierwszych dni akcji dołączyli się do zbiórki nakrętek. Policjantki wtorek (9 maja) przekazały Gabrysi worki po brzegi wypełnione nakrętkami oraz drobne upominki aby pamiętała, że nie jest pozostawiona sama w chorobie. W sumie zebrano ponad 120 kilogramów nakrętek. Chęć niesienia pomocy płynie we krwi każdego funkcjonariusza, a treść przekazu: „Pomagamy i Chronimy” udowadniamy nie tylko w codziennej służbie, ale i poza nią.

Charytatywna idea to wspaniała i darmowa możliwość z której każdy może skorzystać. Wystarczy jedynie segregować nakrętki po butelkach by przekazać je do specjalnie przygotowanych pojemników. Dzięki takiej postawie nie tylko pomagamy, ale i dbamy o środowisko albowiem nakrętki zostaną poddane procesowi recyklingu. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

