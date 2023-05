Nastoletni sprawcy rozboju zatrzymani. Decyzją sądów na 3 miesiące 17-latkowie trafili do aresztu a 16-latek do ośrodka wychowawczego Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali trzech nastolatków, którzy podając się za kurierów, weszli do mieszkania pokrzywdzonego i używając przemocy, ukradli telefon i dokument tożsamości. Dwóch 17-latków zostało tymczasowo aresztowanych, grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, z uwagi na wiek, decyzją sądu rodzinnego trafił do ośrodka wychowawczego.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali trzech nastolatków podejrzanych w sprawie rozboju na mieszkańcu miasta oraz odzyskali skradziony telefon.

Zamaskowani sprawcy, podając się za kurierów, weszli do mieszkania pokrzywdzonego i używając wobec niego przemocy, doprowadzi go do bezbronności. Następnie dokonali kradzieży telefonu komórkowego o wartości 700 złotych i dowodu osobistego. Ofiara w wyniku uderzeń i kopnięć doznała ogólnych potłuczeń.

Ustalenia operacyjne bolesławieckich policjantów doprowadziły do wytypowania najpierw jednego sprawcy. 16-letni mieszkaniec gminy Bolesławiec został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Podczas sprawdzenia pomieszczenia użytkowanego przez nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli mienie pochodzące z przestępstwa. Chłopak zainstalował już sobie na skradzionym telefonie komunikatory i korzystał z niego. 16-latek trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a następnie sąd rodzinny zdecydował o zastosowaniu izolacyjnego środka poprawczego na okres 3 miesięcy.

W dalszym etapie zatrzymani zostali dwaj kolejni napastnicy. To 17-letni mieszkańcy Bolesławca. Wszyscy działali wspólnie i w porozumieniu.

Na podstawie zebranych dowodów w sprawie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 17-latków tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

O dalszym losie nieletniego, który obecnie przebywa ośrodku wychowawczym, zdecyduje sąd rodzinny.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Bolesławcu

asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska

tel. 600 266 990

Opis filmu: Na filmie prowadzenia zatrzymanych. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.31 MB)