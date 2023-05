Pijany operator koparki zatrzymany dzięki czujności lubińskiego policjanta

Bycie policjantem to coś więcej niż praca w ustalonych godzinach. To służba, którą pełni się cały czas. Przykładem tego jest lubiński policjant, który w czasie wolnym od służby, natychmiast zareagował widząc mężczyznę, który najpierw pił alkohol, a następnie wsiadł do koparko-ładowarki i wykonując prace budowlane, wyjeżdżał co chwilę na jezdnię, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusz powiadomił patrol drogówki, który na miejscu sprawdził stan trzeźwości wskazanego mężczyzny. Okazało się, że miał w swoim organizmie promil alkoholu. Dzięki skutecznej reakcji mundurowego, nieodpowiedzialny kierowca poniesie wkrótce konsekwencje za popełnione przestępstwo.