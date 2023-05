Wirtualna akcja charytatywna Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Wiosna na okrągło”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wirtualnej akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Wiosna na okrągło”. Aby wziąć udział w akcji należy w terminie od 15 maja do 15 czerwca br. przejechać dowolny dystans przez minimum 25 minut i udokumentować go, rejestrując się wcześniej online pod adresem zapisyonline.pl. Zwycięzcą może zostać każdy, a do wygrania jest wspaniała nagroda - satysfakcja z okazanego wsparcia, a także z pewnością niejeden uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji. 15 maja o godz. 12.30 przed budynkiem KGP odbędzie się rowerowy przejazd inauguracyjny dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji biorących udział w akcji. Zbiórka na parkingu od ul. Broniwoja o godz. 12.15.