Oszustwo na „zdalny pulpit” z giełdą w tle. Zamiast dużych zysków sądeczanin stracił 100 tys. złotych Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaczęło się od wypełnienia formularza na stronie internetowej. Oszuści, którzy później skontaktowali się z sądeczaninem, przedstawiając się jako analitycy giełdowi, obiecywali mu szybki i pewny zarobek. Kiedy mężczyzna instalował w swoim komputerze program do zdalnej obsługi pulpitu, nie przypuszczał, że zamiast dużego zysku wkrótce straci 100 tysięcy złotych.

W połowie marca br. mieszkaniec Nowego Sącza serfując w Internecie, trafił na informację, z której wynikało, że jeśli zainwestuje swoje pieniądze, w krótkim czasie może sporo zarobić. Skuszony ofertą wypełnił formularz kontaktowy, podając swój numer telefonu. Po kilku godzinach do sądeczanina zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował, że wprowadzi go w funkcjonowanie giełdy. „Opiekun” polecił, by zainstalował na swoim komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu, po czym założył mu konta na platformie brokerskiej i w mobilnym banku, gdzie mężczyzna przelewał pieniądze na inwestycje. „Analityk” dzwonił nawet kilka razy dziennie, informując, że zyski są coraz większe, a następnie przekazał sądeczanina pod opiekę koleżanki „po fachu”, która miała mu pomóc w wypłaceniu zarobionych pieniędzy. Jednak żeby to zrobić, z polecenia kobiety, mężczyzna wielokrotnie przelewał coraz większe sumy na rzekome uiszczenie wysokiego podatku i innych opłat, a mimo to ciągle pojawiały się kolejne problemy z wypłatą. Wówczas do sądeczanina dotarło, że został oszukany i kilka dni temu zgłosił sprawę w komendzie.

Policjanci apelują o ostrożność i radzą, jak nie dać się oszukać:

Bądź ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, ogranicz swoje zaufanie szczególnie do nowo poznanych osób w Internecie czy podczas rozmowy telefonicznej.

Nie wierz w możliwość łatwego i szybkiego zarobku dużych pieniędzy.

Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. Czerwona lampka powinna zapalić się zwłaszcza, gdy wymaga tego osoba podająca się za analityka giełdowego, konsultanta czy innego doradcę inwestycyjnego.

Nie otwieraj przesłanych linków, nie znając ich nadawcy ani zawartości.

Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania w bankowości elektronicznej i zachowuj dużą ostrożność przy realizowaniu transakcji przez Internet. Przede wszystkim nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz.

Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać natychmiast powiadom Policję.