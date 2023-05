Średzcy policjanci odnaleźli zaginioną seniorkę, jeszcze zanim jej rodzina zgłosiła zaginięcie Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Posterunku Policji w Miękini w ubiegły wtorek, podczas nocnego patrolu rejonu służbowego, nieopodal kompleksu leśnego zauważyli starszą kobietę. Seniorka wyglądała na zdezorientowaną i przestraszoną. Policjanci postanowili sprawdzić, czy seniorka nie potrzebuje pomocy, a ich przeczucie okazało się trafne.

Mundurowi podjęli rozmowę z seniorką, która nie była w stanie podać swoich danych oraz adresu zamieszkania. Kobieta była wyraźnie wychłodzona i oszołomiona, rozmowa z nią była znacznie utrudniona. Po dłuższej chwili od starszej pani policjanci dowiedzieli się, jak ma ona na imię i że mieszka w Miękini. W związku z zaistniałą sytuacją dzielnicowi od razu pomogli kobiecie, zaopiekowali się nią i podjęli próbę odnalezienia jej adresu zamieszkania, informując na bieżąco o wszystkim oficera dyżurnego.

W tym samym czasie znajdujący się na stanowisku kierowania policjant odebrał telefon z informacją o zaginięciu kobiety. Dzięki wnikliwemu i profesjonalnemu rozpytaniu oraz skojarzeniu tych dwóch faktów uzyskał on niezbędne informację od zgłaszającej. Podany rysopis wskazywał na to, że może to być ta sama osoba, wobec której dzielnicowi interweniowali na terenie gminy Miękinia. Średzki dyżurny okazał się być bardzo czujny i nie mylił się ze swoim przypuszczeniem, gdyż była to ta sama kobieta. Jak się też okazało, natychmiastowe działanie policjantów pozwoliło na odnalezienie zaginionej osoby, przed wpłynięciem samego zgłoszenia.

Szybka reakcja, bardzo dobra współpraca policjantów i dyżurnego pozwoliła uniknąć tragedii. 63-latka okazała się być osobą niepełnosprawną i nie potrafiła wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Wiele godzin spędziła poza domem, była wyczerpana i zziębnięta, a bliscy szukali jej od dłuższego czasu. Ostatecznie po ustaleniu wszystkich informacji seniorka w obecności dzielnicowych szczęśliwie i bezpiecznie wróciła do swojego domu!

Dzięki właściwej reakcji, okazanej pomocy i świetnej współpracy średzkich funkcjonariuszy cała historia miała szczęśliwy finał!