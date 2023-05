38-letni kurier zatrzymany za oszustwa Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 38-letniego kuriera podejrzanego o co najmniej osiem oszustw. Sprawca zamawiał drogie telefony, wskazywał adresy dostaw w swoim rejonie i opróżniał paczki. Mężczyzna dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy i grożąca mu kara 8 lat więzienia może zostać dodatkowo zwiększona o połowę.

W miniony poniedziałek, 08.05.2023 roku, policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie, że pracownik dużej firmy kurierskiej przywłaszczył przesyłki o wartości ponad 40 tys. zł. Policjanci pojechali na miejsce i ustalili, że jeden z kurierów przywłaszczył zawartość co najmniej ośmiu paczek, które miały zostać doręczone w jego rejonie służbowym. Obecny na miejscu 38-latek z Gdańska został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Dalej sprawą zajęli się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Podczas swojej pracy funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zamawiał drogie modele telefonów i wskazywał adresy doręczeń, które zlokalizowane były w jego rejonie dostaw. Gdy przesyłki dojechały już do centrali, pobierał je w celu dalszej dystrybucji, jednak żadna z nich nie trafiła pod wskazany w zamówieniu adres. 38-latek w taki sposób opróżnił co najmniej osiem przesyłek o wartości ponad 40 tys. zł. Swoim działaniem naraził na straty sprzedających oraz firmę, dla której pracował, ponieważ to właśnie ona odpowiadała za przesyłkę.

Dzięki zgromadzonym materiałom dowodowym mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów oszustwa. Policjanci dalej pracują nad tą sprawą i niewykluczone, że ilość zarzutów się zwiększy. 30-latek był już karany za podobne przestępstwa i teraz będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy.

Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli w tzw. recydywie, wówczas kara może wynieść nawet 12 lat więzienia.