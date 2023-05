Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście swoją postawą udowodnił, że nawet w czasie wolnym jest czujny i zaangażowany, a służbę pełni nie tylko w określonym czasie. Policjant zatrzymał, poszukiwanego przez sąd, 21-latka.

W ubiegłą sobotę, 6 maja 2023 roku starszy sierżant Łukasz Szmajda, który w czasie wolnym od służby był w rejonie ulicy Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy, zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisem osobie poszukiwanej przez bydgoski sąd. Policjant natychmiast po upewnieniu się co do swoich podejrzeń, poinformował o tym fakcie swojego przełożonego, który przybył na miejsce, a następnie wraz z nim zatrzymał mężczyznę poszukiwanego nakazem doprowadzenia do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Ponadto, w trakcie czynności dzielnicowy ujawnił, należące do poszukiwanego, zawiniątko z suszem roślinnym. Przeprowadzony test wykazał, że to marihuana.

21-letni bydgoszczanin nie trafił ostatecznie do placówki penitencjarnej, gdyż uiścił zasądzoną przez sąd grzywnę. Natomiast w związku z posiadaniem zabronionych substancji musi liczyć się z kolejnymi konsekwencjami.