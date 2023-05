78 nowo przyjętych policjantów ślubowało „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli..." Data publikacji 11.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 78 nowo przyjętych policjantów wzmocni szeregi podkarpackiej Policji. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, komendantów miejskich i powiatowych, władz wojewódzkich i samorządowych oraz swoich najbliższych, złożyli ślubowanie. Po szkoleniu wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć policyjną służbę.

Wyjątkowy charakter miała dzisiejsza uroczystość. 78 nowo przyjętych policjantów ślubowało „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. Gromkie "Ślubuję!" wypowiedziane równocześnie przez tak liczną grupę, to wzruszający moment, nie tylko dla młodych funkcjonariuszy, ale też dla ich rodzin.

61 mężczyzn i 17 kobiet przeszło wieloetapowy proces rekrutacji, podczas którego musieli wykazać się dużą wiedzą i sprawnością. To najlepsi spośród kandydatów. Dla wielu założenie policyjnego munduru to spełnienie marzeń i sfinalizowanie wielomiesięcznych starań.

Nowo przyjęci policjanci odebrali legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza Matusiaka. Gratulacje i życzenia przekazała im Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Policjanci, którzy dziś przed sztandarem złożyli ślubowanie, już za kilka dni wyjadą do szkół policji. Tam rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz doskonalenia strzeleckiego. Po adaptacji najwięcej nowo przyjętych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, pozostali zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz komend miejskich i powiatowych garnizonu podkarpackiego.