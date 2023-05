Uderzenie w gang „samochodziarzy” działający w Niemczech i Polsce Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowanie 5 „dziupli samochodowych”, zatrzymanie 7 osób, odzyskanie 5 kradzionych pojazdów oraz zabezpieczenie kilku tysięcy części samochodowych pochodzących z co najmniej 120 skradzionych pojazdów, to efekt działania CBŚP i KWP w Gdańsku, wspieranych przez KWP w Szczecinie, Gorzowie Wlkp i Poznaniu, SPKP w Gdańsku i Bydgoszczy oraz we współpracy z niemiecką Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig. Działania, w których brało udział blisko 200 funkcjonariuszy przeprowadzono pod nadzorem pomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wspierani przez policjantów z Komend Wojewódzkich w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Poznaniu oraz kontrterrorystów z SPKP w Gdańsku i Bydgoszczy, jak również niemieckich policjantów z Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig, przeprowadzili akcję wymierzoną w transgraniczną przestępczość samochodową. Śledztwo nadzoruje Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Działania zaczęły się od akcji na autostradzie A2 w okolicach Poznania, gdzie zatrzymano 4 podejrzanych i odzyskano 2 volkswageny skradzione w Niemczech kilka godzin wcześniej. Zabezpieczono także narzędzia służące do kradzieży pojazdów, które były ukryte w wentylacji samochodu, użytkowanego przez podejrzanych. Kolejne czynności funkcjonariusze wykonali na Pomorzu, gdzie przeszukali 18 nieruchomości, odkrywając 5 „dziupli samochodowych”. W miejscach ukrycia oraz rozbiórki skradzionych samochodów zatrzymano 3 kolejnych mężczyzn, w tym prawdopodobnego organizatora procederu oraz jego wspólnika, a także osobę podejrzaną o ukrywanie oraz rozbiórkę na części pojazdów pochodzących z kradzieży. W wyniku przeszukań zabezpieczono volkswageny z przerobionymi numerami identyfikacyjnymi, w tym samochód skradziony trzy dni wcześniej w Pruszczu Gdańskim. Łącznie funkcjonariusze odzyskali 5 skradzionych pojazdów, uniemożliwiając ich rozłożenie na części i przejęli kilka tysięcy różnych części samochodowych, w tym bryły pojazdów, elementy nadwozia, a także podzespoły elektryczne. Według śledczych zabezpieczone elementy pojazdów pochodzą z co najmniej 120 samochodów skradzionych z terenu Polski i Niemiec. Ustalane są również numery identyfikacyjne 250 innych elementów pojazdów zabezpieczonych w toku przeszukań.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że wartość pojazdów skradzionych z terenu Niemiec to prawie 3 mln zł, jednak jest to bardzo wstępny szacunek. Obecnie śledczy ustalają pełną listę ukradzionych pojazdów, a ich łączna wartość może być kilkukrotnie wyższa. W trakcie działań, na poczet kar, zabezpieczono również gotówkę, samochód i motocykle o wartości około 1 mln zł.

Podejrzanych doprowadzono do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Zarzuty przedstawione zatrzymanym dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży pojazdów lub paserstwa. Za powyższe przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane na wniosek prokuratora.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Zespół Prasowy CBŚP

