Jesteśmy po to by pomagać i chronić - wyjątkowe podziękowanie dla policjantów Data publikacji 12.05.2023 Wdzięczność osób, które doceniają pracę mundurowych z pewnością motywuje do dalszego działania i daje dużą satysfakcję. Taka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby i poświęcenie oraz udowadnia wartości, które zawiera policyjne motto: „Pomagamy i Chronimy". Do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego od uczestniczki kolizji, która miała miejsce na drodze ekspresowej S-3.

Opisywane zdarzenie miało miejsce 17 listopada 2022 roku jednak słowa uznania za wzorową postawę policjantów wydziału ruchu drogowego - aspiranta Remigiusza Dmytryszyna oraz starszego posterunkowego Wojciecha Matulewicza wpłynęły kilka dni temu.

W listopadowy poranek mundurowi zostali skierowani do zdarzenia drogowego na drodze ekspresowej S3, gdzie doszło do zderzenia osobówki z pojazdem ciężarowym. Z uwagi na charakter zdarzenia na miejsce zostały skierowane wszystkie służby ratownicze. Policjanci ustalili, że przyczyną kolizji było zasłabnięcie kierującej pojazdem osobowym. Funkcjonariusze udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zaopiekowali się nią również po tym jak została przebadana przez ratowników medycznych. Okazało się, że nie było potrzeby hospitalizacji kierującej, ale z uwagi na jej stan, mundurowi skontaktowali się z jej rodziną i do momentu przyjazdu jej bliskich zaopiekowali się nią. Jak zaznaczyła kobieta, policjanci wykazali się niezwykłą empatią, wrażliwością, dobrym słowem oraz ludzką życzliwością, a postawa funkcjonariuszy była budująca i potrzebna.

Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy ale i o profesjonalizmie. Pisemne wyrażenie wdzięczności jest zawsze bardzo miłą formą uznania dla każdego policjanta i stanowi jeszcze większą motywację do codziennej służby