Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 630 tysięcy złotych. Kolejne nielegalny papierosy przejęte przez dolnośląskich policjantów Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zabezpieczyli blisko 540 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwo oszacowane na ponad 630 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar nie trafił na rynek, a jego właściciel został zatrzymany i finalnie został przewieziony do policyjnego aresztu.

Policjanci dolnośląskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą namierzyli dostawczego Peugeota na oleśnickich numerach rejestracyjnych, co do którego mieli pewne podejrzenia. Funkcjonariusze ustalili, że samochodem mogą być przewożone duże ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze wieczorową porą na jednej z wrocławskich ulic zatrzymali auto do kontroli, za którego kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Policjanci ujawnili w przestrzeni ładunkowej pojazdu dokładnie to, czego się spodziewali – papierosy bez polskich znaków skarbowych. Ujawnione wyroby tytoniowe funkcjonariusze dokładnie przeliczyli i opisali. Łącznie zabezpieczyli 540 tysięcy sztuk papierosów.

Mężczyzna trafił w towarzystwie funkcjonariuszy do najbliższej jednostki Policji, a finalnie do policyjnego aresztu.

Straty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatku i akcyzy wyniosły ponad 630 tysięcy złotych. Kierujący pojazdem będzie musiał liczyć się z zarzutami dotyczącymi naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którymi grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.