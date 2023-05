Fatalny stan bytowy 34 psów na posesji 69-latka Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie jednej z posesji w gminie Chmielnik kieleccy policjanci wspólnie z przedstawicielami fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, ujawnili wczoraj 34 psy różnych ras, które właściciel przechowywał w klatkach dla ptaków i królików. Zwierzęta zostały zabrane przez pracowników fundacji i zostaną poddane badaniu weterynaryjnemu, które określi stan zdrowotny w jakim się znajdują.

Wczoraj, 11.05.2023 roku, po południu, kieleccy policjanci, wspólnie z przedstawicielami fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, złożyli służbową wizytę na jednej z posesji w gminie Chmielnik. Powodem interwencji było podejrzenie, że znajduje się tam wiele psów, które mogą być głodzone i przebywają w nieodpowiednich warunkach bytowych. Niestety, przewidywania się potwierdziły . Na miejscu policjanci zastali 69-latka, który w klatach do przechowywania ptactwa, czy królików przetrzymywał w zamknięciu wychudzone psy. Na posesji w różnych pomieszczeniach i klatkach policjanci wraz z pracownikami fundacji znaleźli łącznie 34 psy różnych ras. Znalezione zwierzęta zostały poddane oględzinom z udziałem biegłego z zakresu psychologii zwierząt.

W ocenie biegłego każdy z psów znaleziony na miejscu był zastraszony, co mogło świadczyć o tym, że ich właściciel mógł stosować wobec nich przemoc. Jak ustalili śledczy, czworonogi najprawdopodobniej nie były wypuszczane z klatek przez dłuższy czas. Wszystkie psy z posesji 69-latka zostały zabrane przez pracowników fundacji. Teraz każdy z nich zostanie poddany szczegółowemu badaniu weterynaryjnemu, które da odpowiedź na to jaki jest ich stan zdrowia.

Polskie prawo, a dokładnie Ustawa o ochronie zwierząt za znęcanie się nad nimi przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli dochodzi do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem wymiar kary to do 5 lat pozbawienia wolności.