Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w bestialski sposób miał zabić psa Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kołobrzeskich funkcjonariuszy o uśmierconym psie powiadomiła pracownica schroniska „Reks”. Policjanci w dobę od zgłoszenia ustalili i zatrzymali jego właściciela, który usłyszy zarzut dotyczący zabicia zwierzęcia. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zgłoszono, że z cieku wodnego wyciągnięto uśmierconego psa. Do jego szyi przywiązano ciężki element, który prawdopodobnie miał posłużyć do obciążenia jego ciała.

Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do ustalenia okoliczności zdarzenia, ale przede wszystkim poszukiwań sprawcy tego bestialskiego czynu. Już na drugi dzień od zgłoszenia ustalili i zatrzymali właściciela psa. Mieszkaniec Kołobrzegu spędził noc w policyjnym areszcie i prawdopodobnie dziś usłyszy zarzut dotyczący uśmiercenia zwierzęcia. Za to przestępstwo może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.