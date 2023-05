Motocyklisto zadbaj o swoje bezpieczeństwo! [FILM] Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon motocyklowy w pełni, dlatego dolnośląscy policjanci ponownie apelują, tym razem szczególnie do motocyklistów, o rozwagę na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Bądźmy odpowiedzialni i nie ryzykujmy życiem swoim oraz innych. Nasze błędy i zaniechania mogą mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Starajmy się unikać agresywnych zachowań na drodze, a jeśli takie się pojawiają, to informujmy o tym funkcjonariuszy.

Jazda motocyklem sprawia bardzo dużo przyjemności i jest nietuzinkowym przeżyciem. Jednak dla każdego kierowcy stanowi również swego rodzaju wyzwanie, które bardzo szybko weryfikuje jego umiejętności i doświadczenie w poruszaniu się dwukołowym pojazdem. Nie bez powodu mówi się, że jazda na motorze nie wybacza błędów, których konsekwencje w przypadku motocyklistów są często bardzo poważne.

Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach naszego województwa porusza się wiele pojazdów, które wymagają od kierowców posiadania kategorii A w prawie jazdy. Znajdzie się pewnie też wiele osób, które nie zrezygnują z jeżdżenia jednośladami przez cały rok kalendarzowy. W tej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę na te aspekty poruszania się motocyklami, mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowników.

Oczywiście największe znaczenie dla bezpieczeństwa motocyklistów ma tak naprawdę ich zachowanie. To z jaką prędkością się poruszają, jak wykonują manewry, zwłaszcza wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy i czy zachowują bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów. Naturalnie bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów to główny filar, na którym powinno budować się bezpieczeństwo na drodze. Nie można jednak zapominać, że do wielu zdarzeń z wielbicielami jazdy na dwóch kołach dochodzi z winy innych uczestników ruchu drogowego, dlatego tak ważna jest koncentracja i obserwacja przedpola jazdy podczas poruszania się jednośladem.

Szczególnie teraz, kiedy warunki atmosferyczne wręcz utrudniają przemieszczanie się motocyklem, policjanci przypominają o:

odpowiednim stroju, który w razie ewentualnego upadku z motocykla ochroni nasze ciało przed urazami (kask, kurtka, spodnie, pas nerkowy, buty, rękawice),

przeglądzie swojej maszyny (sprawdzeniu hamulców i płynów eksploatacyjnych, ciśnienia w oponach, zapasowych żarówkach, dętkach i podstawowych narzędziach do ewentualnej naprawy),

odpowiednim mocowaniu przewożonych bagaży (kufry, sakwy, torby),

właściwej obserwacji drogi przed i za naszymi pojazdami,

stosowaniu zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego – motocyklista musi przewidywać pewne niebezpieczne sytuacje na drodze, aby móc szybko i właściwie zareagować,

odpowiednio wczesnym sygnalizowaniu swoich manewrów, które można wykonać po upewnieniu się, że nie spowodują one zagrożenia.

Podsumowując, musimy pamiętać, że największy wpływ na nasze bezpieczeństwo mamy my sami i to, w jaki sposób zachowujemy się na drodze. Nie zapominajmy, iż w ruchu drogowym jesteśmy jednym z elementów większej układanki, dlatego miejmy do innych kierujących dużo szacunku oraz bądźmy świadomi, że to my determinujemy wiele czynników w trakcie jazdy. Czynników, które mogą zdecydować o tym, czy cali i zdrowi powrócimy z motocyklowej przejażdżki.