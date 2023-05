Przechowywał papierosy bez akcyzy Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rypińscy kryminalni zabezpieczyli prawie 35 000 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny towar należał do 47-letniego mieszkańca gminy Wąpielsk. Policjanci wstępnie oszacowali, że straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku wyniosły ponad 42 000 złotych.

Pod koniec kwietnia br. rypińscy kryminalni uzyskali informację na temat nielegalnych papierosów, które miał ukrywać 47-letni mieszkaniec gminy Wąpielsk. By zweryfikować swoje ustalenia pojechali do niego do domu. Na miejscu nie było wytypowanego mężczyzny, jednak podczas przeszukania kryminalni znaleźli prawie 35 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, które do niego należały.

Policjanci zabezpieczyli nielegalny towar, a mężczyzna został wezwany do komendy policji na przesłuchanie. Funkcjonariusze oszacowali wstępnie, że straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku to ponad 42 000 złotych.

We wtorek, 09.05.2023 roku, 47-latek usłyszał zarzut i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Za ten czyn grozi mu wysoka grzywna, a także utrata „trefnego” towaru.