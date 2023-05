Policyjny Black Hawk nad Wielkopolską – szkolenie policjantów i strażaków z Bambi Bucket Data publikacji 13.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Polska Policja dysponuje obecnie trzema wielozadaniowymi śmigłowcami typu S-70i Black Hawk. Do końca roku Lotnictwu Policji przybędzie jeszcze jeden, a do końca następnego - kolejny. Maszyny te, jak już nieraz pisaliśmy, oprócz zadań stricte policyjnych, świetnie sprawdzają się w działaniach ratowniczych, lotach ratujących życie czy podczas działań gaśniczych przy wykorzystaniu strażackiego Bambi Bucket. I to właśnie korzystając z trzytonowego zbiornika na wodę, podwieszonego pod ten policyjny śmigłowiec, lotnicy i strażacy szkolili się w tym tygodniu w Wielkopolsce.

Zgrany zespół to podstawa

Jak ważne jest stworzenie zgranego zespołu z funkcjonariuszy obu służb pokazały ostatnie lata, kiedy to wspólnie ze strażakami mieliśmy okazję uczestniczyć w gaszeniu pożarów w Turcji, Czechach czy też na Mazowszu. Tak jak w realnych działaniach, tak i w tych ćwiczeniach wykorzystywany był policyjny śmigłowiec Black Hawk. W szkoleniu, które odbyło się w tym tygodniu na terenie gminy Siedlec, oprócz policyjnych lotników brali udział strażacy ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego z Poznania i Warszawy.– Do tej pory nie mieliśmy okazji prowadzić działań gaśniczych na terenie leśnym z wykorzystaniem maszyny typu Black Hawk – mówi mł. bryg. Paweł Klecha, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i dodaje: - Dlatego tak ważne było dla nas, aby nasi ratownicy z grupy wysokościowej mogli zapoznać się z tym typem śmigłowca oraz z obowiązującymi procedurami działania i współpracy.

Pod koniec kwietnia na terenie lotniska Warszawa - Babice odbyły się zajęcia teoretyczne z użyciem policyjnego śmigłowca pod kątem wykorzystania zbiorników Bambi Bucket w zakresie wsparcia modułu GFFFV PSP w gaszeniu pożarów lasu oraz działań związanych z technikami liniowymi. – Moduł GFFFV to skrót od Ground Forest Fire Fighting using Vehicles. Mówiąc wprost mówimy tutaj o gaszeniu pożarów w lasach za pomocą pojazdów. Tym razem jednym z założeń prowadzonych ćwiczeń była współpraca GFFFV ze śmigłowcem – wyjaśnia nasz rozmówca.

Policyjny Black Hawk zawsze w gotowości

Kiedy przeszkolenie teoretyczne było już za funkcjonariuszami obu służb można było się skupić na wykonaniu zadań praktycznych. - Szkolenie umożliwiło nam przećwiczenie z kolegami z Wielkopolski i Warszawy różne, potencjalnie możliwe sytuacje. Jak pokazują nasze dotychczasowe wspólne doświadczenia m.in. z misji zagranicznych musimy być stale gotowi do niesienia pomocy. Nie zawsze wykorzystanie strażackich wozów gaśniczych jest możliwe albo najbardziej efektywne. Trudno dostępny obszar objęty pożarem często można gasić jedynie z powietrza przy użyciu specjalnie zaprojektowanych samolotów i śmigłowców lub też śmigłowców wyposażonych w Bambi Bucket. Skuteczność i szybkość takiego działania decyduje wtedy o powodzeniu całej operacji. Ale nie tylko pobieranie i zrzuty wody przy użyciu zbiornika zewnętrznego ćwiczyliśmy. Kilkugodzinne ćwiczenie takich elementów, jak: desantowanie przy użyciu liny osobistej i wspólnej, a następnie ewakuacja za pomocą dźwigu pokładowego sprawiają, że jesteśmy gotowi współdziałać, gdy pożarem objęty będzie rozległy obszar, gdy w rejon działania trzeba będzie przerzucić funkcjonariuszy czy ewakuować ich z miejsca odciętego przez ogień, co może decydować o ich życiu i zdrowiu - mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP .

Z Bambi Bucket na pokładzie

Bambi Bucket to specjalne zbiorniki gaśnicze stosowane w walce z pożarami z powietrza. Latanie maszyną z podwieszonym do niej zbiornikiem często w trudnych warunkach związanych z dużym zadymieniem oraz wysoką temperaturą, nie jest łatwym zadaniem i wymaga od pilota dużo doświadczenia i precyzji. Policyjni lotnicy, aby nabrać wody z naturalnego zbiornika wodnego (np. jeziora czy rzeki) muszą manewrować maszyną w taki sposób, aby odpowiednio ją ustawić i móc wykonać tę część zadania. Kolejnym krokiem jest nalot nad miejsce pożaru i otwarcie klap zbiornika. Od wiedzy kiedy i w jaki sposób to zrobić, a przede wszystkim od dokładności wykonania tej części zadania, zależy powodzenie prowadzonej akcji gaśniczej. – Podczas gaszenia pożarów przy użyciu Bambi Bucket bardzo ważne jest to, jak dokładnie będzie wykonany zrzut – tłumaczy dowódca JRG 7 Warszawa bryg. inż. Grzegorz Kozioł i dodaje: – Nasze doświadczenia, które zyskaliśmy w ostatnich latach podczas współpracy z policją przy gaszeniu pożarów pokazują, że pomoc śmigłowca w tego typu zdarzeniach może być olbrzymim wsparciem dla naziemnych sił w walce z żywiołem, jakim jest ogień, szczególnie na dużych, otwartych terenach oraz wszędzie tam, gdzie trudno dojechać wozom strażackim.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska oraz Agnieszka Włodarska / BKS KGP

Foto/Film/montaż: Artur Orliński / BKS KGP