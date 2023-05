Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi? Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnych kilkudziesięciu funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej Policji. Dzisiaj złożyli przysięgę, która jest symbolem wstąpienia w policyjne szeregi. Szef zachodniopomorskiego garnizonu gratulował młodym funkcjonariuszom dokonanego wyboru i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie.

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia ...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant.

Dzisiaj, podczas uroczystości, które odbyły się na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie te słowa wypowiedziało 26 funkcjonariuszy, którzy zasilili szeregi zachodniopomorskiej Policji. Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta.



W uroczystości uczestniczyli nadinsp. Tomasz Trawiński - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli także: Pan Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA, komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa zachodniopomorskiego, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a także asp. szt. Monika Szwajdych – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego,st. sierż. Przemysław Dębski - Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie, Pani Bożena Cichorska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Szczecinie oraz zaproszeni goście i rodziny.

Nowych policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Młodym adeptom sztuki policyjnej życzył powodzenia na kursach podstawowych w policyjnych szkołach, a po ich skończeniu satysfakcji i „policyjnego szczęścia” w realizacji powierzonych im służbowych zadań. Podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna ale daje dużo satysfakcji. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin.

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.



Przypominamy, że dobór do naszej formacji wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Od początku br. zachodniopomorski garnizon zasiliło 61 nowych funkcjonariuszy ( 35 mężczyzn i 26 kobiet). Kolejne przyjęcia zaplanowane są w tym roku w następujących terminach: 03 lipca, 23 sierpnia, 27 października i 28 grudnia.



Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej formacji. To służba wymagająca ale dająca dużo satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym ludziom. Decydując się na jeden z najważniejszych kroków w Twoim życiu pomyśl o pracy, która daje możliwość połączenia obowiązków służbowych z realizacją Twoich pasji i zainteresowań. Możliwości jest wiele, to Ty zadecyduj, czy chcesz z nich skorzystać i wstąp do Polskiej Policji.

Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronie: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html





Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK