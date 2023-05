Nocny pościg za kierowcą busa nielegalnie przewożącego imigrantów Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ełku przy współpracy z policjantami z Grajewa i Łomży zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który wynajętym busem przewoził 11 nielegalnych imigrantów. Mężczyzna podjął wcześniej próbę ucieczki przed funkcjonariuszami, zmuszając ich do podjęcia bardzo zdecydowanych działań. Ustawiona przez policjantów z Łomży blokada drogi doprowadziła do zatrzymania kierowcy. 27-latek i wszyscy przewożeni przez niego obcokrajowcy zostaną przekazani do placówki Straży Granicznej.

W nocy z czwartku na piątek, z 11 na 12.05.2023 roku, około godziny 2.30 na ulicy Przemysłowej w Ełku kierowca busa nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej. Zamiast tego gwałtownie przyspieszył i odjechał w kierunku ulicy Grajewskiej. Policjanci natychmiast poinformowali o tym oficera dyżurnego i pojechali za uciekającym autem. Co istotne, osoby będące w pojeździe, by utrudnić policjantom pościg, podczas jazdy wyrzucały z busa różne przedmioty np. buty, ubrania czy worki z odpadami. Kierowca natomiast jechał z dużą prędkością, poruszając się całą szerokością jezdni i stwarzając przy tym realne zagrożenie w ruchu drogowym. Wielokrotnie też zajeżdżał drogę policjantom i innym uczestnikom ruchu.

Na trasie w rejonie miejscowości Nowej Wsi Ełckiej kierowca busa znacząco zwolnił, a z busa wybiegło kilka osób, które rozbiegły się, chcąc ukryć się przed policjantami m.in. w pobliskim lesie. Natomiast kierowca odjechał w kierunku Grajewa. Na miejsce natychmiast skierowano dodatkowych policjantów, którzy podjęli działania zmierzające do zatrzymania tych osób. W sumie policjanci odnaleźli tam i zatrzymali 10 osób. Wszystkie osoby okazały sie być nielegalnymi imigrantami.

Policjanci, którzy jako pierwsi próbowali zatrzymać kierowcę busa, kontynuowali pościg. O zdarzeniu zostali poinformowani policjanci z Grajewa i Łomży, którzy na drodze ucieczki busa, w miejscowości Kisielnica, ustawili blokadę. Kierowca busa dojeżdżając do tego miejsca i po zauważeniu policjantów, próbował ich ominąć zjeżdżając na fragment drogi będący w budowie. Tam uszkodził auto, wybiegł z niego i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjant, który jechał za nim od początku jego ucieczki, po przebiegnięciu około 150 metrów zatrzymał uciekiniera. Okazał się nim 27-letni mężczyzna, posługujący się francuskimi dokumentami tożsamości. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy w Ełku.

Policjanci sprawdzając busa, w jego części załadunkowej znaleźli jeszcze jedną kobietę. Zarówno ona jak i pozostali obcokrajowcy zostali przewiezieni do komendy w Ełku. Policjanci ustalają narodowość i tożsamość tych osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to osoby pochodzące z Afryki. Wszyskie te osoby zostaną przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dalsze czynności w tej sprawie trwają. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.