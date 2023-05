Zabójstwo w Libiążu Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pracownice socjalne nie mogąc dostać się do domu swojej podopiecznej zgłosiły interwencję na numer alarmowy 112. Okazało się, że w domu przebywał jej syn, a kobieta leżała na łóżku martwa. Libiąscy policjanci zatrzymali 42-latka, który odpowie za zabójstwo swojej 79-letniej matki. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

W poniedziałek, 8 maja br ., około 11.20 libiąski dyżurny otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że dwie pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej nie mogą dostać się do swojej podopiecznej. Patrol, który przyjechał na miejsce wszedł do domu, gdzie już na parterze domu zauważył na stole leżącą broń - najprawdopodobniej replikę pistoletu. Zachowując środki ostrożności policjanci udali się do pozostałych pomieszczeń na piętrze domu. W jednym z pokoi zauważyli siedzącego na krześle mężczyznę, który nie reagował na polecenia mundurowych. W pomieszczeniu tym również znajdowały się inne jednostki broni (również najprawdopodobniej repliki), a także nóż, na którym znajdowały się ślady zaschniętej krwi. W pokoju obok na łóżku leżała kobieta, która miała ranę głowy. Niestety kobieta już nie żyła. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do szpitala, a następnie do pomieszczeń dla zatrzymanych chrzanowskiej komendy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny a zwłoki kobiety zabezpieczono do sekcji.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie przez prokuratora mieszkańcowi Libiąża zarzutu zabójstwa.

W środę, 10 maja br., sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi nawet dożywotnie więzienie.

Śledczy wyjaśniają okoliczności całego zdarzenia oraz ustalają motywy działania podejrzanego.